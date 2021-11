Mannheim – SV Waldhof: Familie Beetz spendet 100.000€ an den e.V. für das Leistungszentrum

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nachdem bereits in der vergangenen Saison 200.000€ für das Leistungszentrum am Alsenweg zur Verfügung gestellt worden sind, wurde im Rahmen des Heimspiels gegen den VfL Osnabrück vor der Partie eine Spende der Familie Beetz an den SV Waldhof Mannheim 07 e.V. in Höhe von 100.000€ übergeben. Diese Spende ist die erste von zwei geplanten Zahlungen in dieser Spielzeit an den e.V. zur Finanzierung des Leistungszentrum am Alsenweg.

„Wir bedanken uns bei Christian und Bernd Beetz für die weitere Unterstützung im e.V. die es uns ermöglicht, weiterhin auf hohem Niveau Spieler für unseren SV Waldhof Mannheim zu entwickeln. Mit der Unterstützung der Familie Beetz versuchen wir uns auf e.V.-Ebene weiterhin zu professionalisieren und die Buwe der nächsten Jahre auszubilden“, so Horst Seyfferle, Vize-Präsident des SV Waldhof Mannheim 07 e.V.

„Die Jugend ist die Basis der Zukunft des SV Waldhof Mannheim. Mit der ersten von zwei Spenden in dieser Saison sorgen wir für die Finanzierung des Leistungszentrums am Alsenweg. Horst Seyfferle macht hier bereits jetzt eine ausgezeichnete Arbeit und sorgt sich als Vize-Präsident im täglichen Austausch mit dem Leistungszentrum um die Weiterentwicklung und die Professionalisierung“, so Familie Beetz zur geleisteten Zahlung in Höhe von 100.000€

Quelle: SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH