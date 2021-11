Landau – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Ladenburger Wochenmarkt wird ab Dienstag, den 30.11.2021 aufgrund der Absage des AdventsBUMMEL`s wieder zurück auf den Marktplatz verlegt. Statt der Markttage am 24. und 31. Dezember 2021 finden Ersatztermine am Donnerstag, den 23. Dezember 2021 in der Zeit von 08:00 – 18:00 Uhr und am 30. Dezember 2021 in der ... Mehr lesen »