Frankenthal – Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang dank Rettungshund Lea

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem bereits in der vergangenen Saison 200.000€ für das Leistungszentrum am Alsenweg zur Verfügung gestellt worden sind, wurde im Rahmen des Heimspiels gegen den VfL Osnabrück vor der Partie eine Spende der Familie Beetz an den SV Waldhof Mannheim 07 e.V. in Höhe von 100.000€ übergeben. Diese Spende ist die erste