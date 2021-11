Bad Dürkheim – VIDEO NACHTRAG – Schweres Rhein-Haardtbahn Unglück am Bahnhof Gönnheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In Pina Bauschs 1989 uraufgeführtem Stück Palermo Palermo legt eine umfallende Mauer eindrucksvoll unterdrückte Emotionen und die Spannungen zwischen Arm und Reich bloß. Das Tanzstück des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch gastiert am Freitag, 10.12. und am Samstag, 11.12.2021 jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 12.12.2021 um 18 Uhr auf den ... Mehr lesen »