Speyer – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen am Mittwoch im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Karolinger Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde etwas Kleingeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Zeugen, im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karolinger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

