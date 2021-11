Sinsheim – Einbruch in Firmengebäude

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 17:20 Uhr und 07:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Firmengebäude einer Computerfirma in der Danziger Straße. Einer oder mehrere bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in das Firmengebäude, in dem sie zwei Fenster aufhebelten. Es wurden unter anderem mehrere Smartphones, sowie Arbeitsgeräte und Bargeld entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Auf dem Firmengelände befindet sich ein in Abbruch stehendes Gebäude. Dort konnten Zeugen gegen 00:00 Uhr Lichtschein wahrnehmen. Ob dies im Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Sinsheim geführt. Zeugenhinweise werden dort unter der Rufnummer 07261 690-0 entgegengenommen.

