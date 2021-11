Römerberg/Dudenhofen – Sachbeschädigungen an PKW

Römerberg/Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es in der Nacht vom 23.11.2021 auf den 24.11.2021 in der Lina-Sommer-Straße in Römerberg. Ein Unbekannter hinterließ diverse Kratzspuren im Lack, wodurch ein Schaden von schätzungsweise 8000 Euro entstand. Eine weitere Beschädigung in Form von Dellen wurde bereits am 22.11.2021 an einem Am Gewerbering in Dudenhofen parkenden PKW bemerkt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 2500 Euro belaufen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lina-Sommer-Straße in Römerberg oder im Bereich Am Gewerbering in Dudenhofen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

