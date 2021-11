Mannheim-Neckarau – Bewaffneter Überfall auf Wettbüro – Nachtrag

Mannheim-Neckarau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei dem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der Katharinen Straße am Mittwochabend wurde Bargeld in Höhe von ca. 1.000 Euro erbeutet. Der unbekannte Täter hatte die 26-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Pistole in deutscher Sprache dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Das Bargeld hatte er in einer mitgeführten, weißen Plastiktüte verstaut. Er wird als Mann von 18-20 Jahren und hellem Teint beschrieben. Er ist ca. 175 cm groß und von dünner Statur. Der Mann trug eine orangene Jacke, einen schwarzen Schal vor dem Gesicht und eine Mütze / Kapuze. Er hatte trug zudem helle Handschuhe und war mit einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

