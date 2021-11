Ludwigshafen – Christian Schreider MdB: Koalitionsvertrag führt die Stärken zusammen – mit klaren sozialdemokratischen Akzenten

Mannheim/Mannheim-Neckarau (ots) Am Mittwoch Abend betrat gegen 20:40 Uhr ein bisher unbekannter Täter ein Geschäft für Sportwetten in Mannheim Neckarau und bedrohte die Angestellten mit einer Waffe in der Hand. Der Täter erbeutete eine bisher unbekannte Menge an Bargeld und konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Bei der Tatbegehung trug er eine Maske und eine auffällige ... Mehr lesen »