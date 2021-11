Ludwigshafen – Bargeld aus Sprinter gestohlen

Mannheim-Neckarau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei dem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der Katharinen Straße am Mittwochabend wurde Bargeld in Höhe von ca. 1.000 Euro erbeutet. Der unbekannte Täter hatte die 26-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Pistole in deutscher Sprache dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Das Bargeld hatte er in einer mitgeführten, weißen Plastiktüte verstaut. Er ... Mehr lesen »