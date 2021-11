Landau – Kooperation der Stadtbibliothek Landau und der Buchhandlung Bücher Knecht – Büchertauschschrank in der Theaterstraße 19 aufgestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Tauschen und Lesen: Das Team der Stadtbibliothek Landau um Leiterin Miriam Jöst hat gemeinsam mit der Buchhandlung BücherKnecht einen Büchertauschschrank ins Leben gerufen. Er steht in der kürzlich eröffneten Buchhandlung BücherKnecht in der Theaterstraße 19 in Landau und wartet auf Leserinnen und Leser, die auf der Suche nach neuer Lektüre sind oder ihre ausgelesenen, aber gut erhaltenen Bücher weitergeben möchten. Die Nutzung ist kostenlos.

„Geben und Nehmen: Das ist kurz gesagt das wunderbar nachhaltige Prinzip des Büchertauschschranks“, so Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. „Denn auch wenn man eigentlich nie genug Bücher haben kann, sollten sie nicht im Regal Staub ansetzen, nein, Bücher möchten gelesen werden.“ „Kostenlose Bücher in einer Buchhandlung anzubieten ist zugegeben ein eher ungewöhnlicher Schritt“, so Ladeninhaber Markus Knecht. „Aber ich sehe dieses Kooperationsprojekt mit der Stadtbibliothek nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung für meine Buchhandlung.“ Der Büchertauschschrank ist zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung BücherKnecht (montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr) frei zugänglich. Bitte beachten: Nur Bücher in gutem Zustand dürfen in den Schrank. Für Werbung ist dort kein Platz. Alternativ können Medienspenden auch in der Stadtbibliothek Landau am Heinrich-Heine-Platz abgegeben werden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.