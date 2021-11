Hanhofen – Einbruch in Haus

Hanhofen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24.11.2021, zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Hölderlinstraße ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie stahlen Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

