Frankenthal – Online-Tandem und Mieter-Schulung – Neue Angebote der Malteser Integrationshilfe

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests auch in der Südpfalzmetropole Landau wieder deutlich gestiegen. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch jetzt mitteilt, sollen die Testkapazitäten in der Stadt darum in den nächsten Tagen wieder deutlich ausgeweitet werden. So bezieht beispielsweise das von der DLRG Landau organisierte kommunale Testzentrum in ... Mehr lesen »