Ludwigshafen – Ehemaliger Stadtrat Hans-Jürgen Bott wird 70 Jahre

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 24. November 2021 vollendet das ehemalige Mitglied des Stadtrates Hans-Jürgen Bott sein 70. Lebensjahr. „Wir gratulieren Hans-Jürgen Bott herzlich zu seinem runden Geburtstag, der sich mit seinem Fleiß, seiner Verlässlichkeit und seinem Einsatz für unsere sozialdemokratischen Werte, sowohl in der Partei als auch in der Bürgerschaft große Achtung und Wertschätzung erworben hat“, so David Guthier, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und des Ludwigshafener SPD-Stadtverbandes.

Bott ist in Ludwigshafen geboren und seit 1996 Mitglied in der SPD. Von 2009 bis 2019 gehörte er dem Ludwigshafener Stadtrat an. Von 2004 bis 2009 war er Mitglied des Ortsbeirates seines Heimatstadtteiles Maudach. Seine politischen Arbeitsschwerpunkte lagen in den Bereichen Sport und Umwelt. Ableitend aus seiner Motivation, insbesondere für den Sport in unserer Stadt etwas bewegen zu können. So war er von 2014 bis 2019 sportpolitischer Sprecher der Fraktion. Er war neben im Sport- und Umweltausschuss auch Mitglied im Partnerschafts- und Umlegungsausschuss sowie in der Gesellschafter-Versammlung der Service-Wohnanlage Maudach. Seine Mitarbeit war auf Grund seines Fachwissens sehr geschätzt.

Im sportlichen Bereich war Hans-Jürgen Bott unter anderem über zwei Jahrzehnte verantwort-licher Trainer des Ludwigshafener Schwimmvereins LSV 07 und von 1975 bis 1981 Landestrainer des Südwestdeutschen Schwimmverbandes. Viele Jahre war er auch im Vorstand des Ludwigs-hafener Sportverbandes tätig. Bott ist auch Mitinitiator des Maudacher Neujahrsfeuers für soziales Zwecke, welches immer einen großen Zuspruch zu verzeichnen hat. Die Würdigung seiner sportlichen Tätigkeiten erfolgte mit der Verleihung der Silbernen Sportehrenadel des Landessport-bundes und der Ehrenauszeichnung des Ludwigshafener Schwimmvereins LSV 07. Hans-Jürgen Bott ist verheiratet und hat einen Sohn.