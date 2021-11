Leimen – Kommunales Schnelltestzentrum Leimen eröffnet wieder an neuem Standort

Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 1. Dezember öffnet das Kommunale Schnelltestzentrum wieder seine Pforten. Witterungsbedingt wurde ein Gebäude gesucht, das hierfür geeignet ist. Hier konnte die alte Fabrik in St. Ilgen gefunden werden, in der auch das Dauerhafte Impfangebot (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises unter kommt.

So finden Montag, Mittwoch und Freitag von 18 bis 19:30 Uhr Testungen ohne Voranmeldung statt. Damit gibt es nun neben den kommerziellen Angeboten in Leimen-Mitte nun auch ein Angebot in St. Ilgen.

Dienstags, donnerstags und sonntags werden vom Rhein-Neckar-Kreis zwischen 8 und 18 Uhr Impfungen angeboten.

Vielen Dank der Stadtverwaltung für die Bereitstellung der Örtlichkeit.

QUelle Bild/Text DRK Leimen