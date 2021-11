Frankenthal – NACHTRAG: Seniorin bei Unfall mit LKW schwer verletzt

Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Eine 83-jährige Frankenthalerin wurde am heutigen Nachmittag gegen 15:30 Uhr bei der Kollision mit einem LKW schwer verletzt. Die ältere Dame war als Fußgängerin auf dem Gehweg in der Wormser Straße in Rtg. Nordbrücke unterwegs, als sie von einem LKW (Gliederzug), welcher vom Parkplatz eines dortigen Discountmarktes auf die Wormser Straße einfahren wollte, angefahren wurde. Die Dame wurde durch zufällig vorbeikommende Kräfte einer Frankenthaler Hilfsorganisation bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes vom Rettungshubschraubers bereits erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der 32-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Wormser Straße war bis ca. 19:30 Uhr zwischen der Nordbrücke (Nordring) und Eisenbahnstraße (Einfahrt zu einem dortigen Baumarkt) voll gesperrt.



