Frankenthal Corona-Schnelltestzentrum Festplatz

Hochdorf-Assenheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 23.11.2021, zwischen 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Langstraße eingedrungen. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür in das Anwesen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein mittlerer, dreistelliger Geldbetrag entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden ... Mehr lesen »