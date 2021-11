Speyer – Seniorin wird beim Einkaufen bestohlen- Zeugenaufruf

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Während des Einkaufs bestohlen wurde am Montag gegen 14:45 Uhr eine 76-jährige Rollstuhlfahrerin in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße. Die Geschädigte befand sich gerade vor einem Regal, als eine unbekannte Frau die Geldbörse der Seniorin aus der am Rollstuhl hängenden Tasche nahm. Durch das Mitwirken einer weiteren Täterin gelang dies unbemerkt, wodurch beide Frauen mit ihrer Beute flüchten konnten. Die Höhe des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest.

Die beiden Diebinnen können wie folgt beschrieben werden:

1.Frau:

ca. 25 bis 40 Jahre alt, normale Statur, braune Haare, teilweiße blond gefärbt, zum Zopf gebunden. Sie trug weiße Turnschuhe, schwarze Hosen, schwarze Jacke, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine schwarze Umhängetasche.

2.Frau:

vermutlich älter als 40 Jahre, etwas kräftigere Statur, Haare aufgrund einer schwarzen Mütze nicht erkennbar, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Stiefel “Boots”, helle Jeans, welche aufgrund eines hellen langen Mantels (grau, beige) kaum sichtbar waren. Über dem Mantel trug sie eine schwarze ärmellose Jacke

Zeugen, welche die Frauen bei ihrer Tat bzw. ihrer Flucht beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.