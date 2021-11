Speyer – Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Radfahrer kollidierte am Montag um 06:50 Uhr eine 48-Jährige PKW-Fahrerin. Als sie von der Franz-Kirrmeier-Straße nach rechts in den Ziegelofenweg abbog, übersah sie den von links nach rechts querenden 32-Jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Auestraße unterwegs war. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Infolge der Kollision kam der Radfahrer zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu

