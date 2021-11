Schwetzingen – BAB6 – LKW Unfall – Fahrbahn gesperrt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen eines Unfalls unter Beteiligung von zwei Lkw auf der BAB 6 ist derzeit die Fahrbahn in Richtung Mannheim vollgesperrt. Am Ende eines Staus kam es um 14.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen zu dem Unfallgeschehen, bei dem ein beteiligter Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn geleitet. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Mannheim sind derzeit für die Unfallaufnahme eingesetzt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail