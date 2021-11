Mannheim-Neckarstadt – Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ereignete sich am Montagabend im Stadtteil Neckarstadt. Ein 44-jähriger Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem Taxi in der Käfertaler Straße von der Röntgenstraße kommend stadteinwärts unterwegs. Beim Einbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße verwechselte er die Fahrstreifen und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die ebenfalls gerade in die Kreuzung eingefahren war. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro.

