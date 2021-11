Mannheim – MVV-Kundenzentren bleiben mit 3G-Regelung geöffnet!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV) -Geänderte Zutrittsregelung in den Innenräumen gilt ab Samstag, 20. November 2021, zunächst bis zum Ende der Alarmstufe in Baden-Württemberg – Online Services und virtuelles E.Forum sind wie gewohnt verfügbar – Kunden erreichen MVV auch per Telefon, E-Mail und über die digitalen Kanäle Das Mannheimer Energieunternehmen MVV ändert aufgrund der erneut steigenden Corona-Inzidenzzahlen sowie der im Bundesland Baden-Württemberg geltenden Alarm stufe die Zugangsregelung für seine Kundenzentren. Zum Schutz der Kundinnen und Kunden sowie der Mitarbeitenden gilt ab Samstag, 20. November 2021, bis zunächst zum Ende der Alarmstufe im MVV E.forum am Luisenring sowie in der MVV Nachbar schaftsoase im Stadtquartier Franklin die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). Die Besucherinen und Besucher werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis mitzu bringen und ihren Termin möglichst ohne Begleitung warhzunehmen. Außerdem gelten die üblichen Hygienemaßnahmen: Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. MVV-Kunden haben auch weiterhin die Möglichkeit, über die Online-Services sowie tele fonisch, per Mail und über die digitalen Kanäle die MVV-Kundenberater zu kontaktieren.

Kunden erreichen MVV telefonisch zu folgenden Zeiten: Die Service-Hotline (0621/3770 5555) für alle Fragen und Anliegen sowie die Service-Hotline für Gewerbekunden (0621/3770 7777) sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr besetzt. Per E-Mail ist MVV unter kontakt@mvv.de erreichbar. Im virtuellen E.forum, der digitalen Informationsplattform von MVV, finden die Kunden Informationen zu den Themen Solarenergie, Elektromobilität sowie Hausanschluss und Fernwärme. Ergänzend dazu gibt es Live-Web-Seminare mit den Experten von MVV und ihren Partnern, und das Portal MVV machma wird vorgestellt, auf dem Kunden regionale Dienstleistungen buchen können. Abgerundet wird das Angebot des virtuellen E.forums durch abwechslungsreiche Talks und Videos. Mit den MVV Online-Services können die Kunden jederzeit alles Wichtige rund um ihre Energie bequem von zu Hause aus erledigen, zum Beispiel Zählerstände eingeben, Rechnungen einsehen, Daten ändern und ihre persönliche Verbrauchsprognose berech nen. Einfach und komfortabel mit Tablet, Smartphone oder PC.

MVV im Porträt

Mit fast 6.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunter nehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energie dienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Ener gien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Mo dernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.