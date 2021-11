Mannheim – Frontalzusammenstoß auf Weinheimer Straße

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – ZAZ veröffentlichte im Oktober ihr fünftes Album, „Isa“. Im Rahmen ihrer Welttour gibt sie im Anfang 2022 zunächst bestuhlte Konzerte in kleineren Spielstätten, nah am Publikum. Nach der begeisterten Resonanz auf die Ankündigung dieser Konzerte ist sie im Sommer dann auch in Open Air-Konzerten zu erleben, so auch am Dienstag, ... Mehr lesen »