Ludwigshafen – Datenschutz im Internet – Onlinekurs an Volkshochschulen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Frankenthal und Worms ein neues modular aufgebautes Bildungsangebot “Smart Surfer” für die “Generation 50 plus” an. In Modul 6 “Datenschutz im Internet” am Dienstag, 7. Dezember 2021, von 19 bis 21.15 Uhr geht es unter der Leitung von Klaus Lippert um die Debatte rund um den Datenschutz, Datensammler, Datenspuren im Internet, digitales Erbe, Datenmissbrauch, Datensparsamkeit, das Recht am eigenen Bild, und Hinweise zum Fotografieren. Der Kurs findet im Internet in einem geschützten virtuellen Seminarraum der Lernplattform “vhs.cloud” statt. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden über einen Computer oder ein Tablet mit Internetverbindung verfügen. Mit der Anmeldung erhalten sie die Information zur Registrierung auf der Lernplattform “vhs.cloud” und rechtzeitig vor Kursbeginn den Kurscode zum Eintritt in den Seminarraum. Die Gebühr beträgt 14 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2338 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

