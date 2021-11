Limburgerhof – Der Tennisclub Limburgerhof war beim Sport Award Rhein-Neckar nominiert

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15. November fand im Mannheimer Rosengarten die Auszeichnung „Sport Award Rhein-Neckar“ statt. Sport ist ein wichtiger Bestandteil eines ausgeglichenen Lebens. Die Metropolregion Rhein-Neckar verleiht diese Auszeichnung an Sportler/innen, Mannschaften, Trainer, Talente, Persönlichkeiten sowie Vereine, die für die Ideale und Werte im Sport stehen und diese mit vorbildlichem Auftreten positiv nach außen tragen. Der Tennisclub Limburgerhof war in der Kategorie „Top Vorbild – Verein“ mit seinem Projekt „Grenzenlos bewegen trotz Corona“ nominiert. Hier wurden drei Vereine für ihr hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement vorgeschlagen. „ An eine Auszeichnung oder Nominierung hat unser Team überhaupt nicht gedacht“, sagte Annette Egartner im Interview mit MRN-News. „Wir wollten einfach während des Lockdowns Kindern und Familien alternative Bewegungsmöglichkeiten anbieten“. Daraus wurde ein „Großprojekt“, für das der TCL viel Unterstützung aus anderen Vereinen und von weiteren Gemeinden erhalt. Beispielsweise wäre ohne Christian Wiederanders von Tatsu-Ryu-Bushido ein Online Training in diesem Maße nicht möglich gewesen. Das Kindertraining Online profitierte von Bea Schmidt (TURA Otterstadt) und Anna Pec´Schmitt (Land in Bewegung).



Auch das junge, engagierte Team von Fit & Ball hat ein großes Lob verdient. Selbstverständlich hatte Egartner das gesamte Team (65 Personen) in einem großen Herz vereint dabei. Den Preis gewann der Heidelberger Ruderklub mit seinem „Digitalisierungsprojekt“ sowie weiteren Aktionen während der Pandemie. Unsere angereiste „Delegation“ war trotzdem mächtig stolz, dass sie unter die ersten drei „Top Vorbild – Vereine“ gewählt wurden. „ Wir können stolz auf das Projekt von Annette und ihr engagiertes Team sein. Es ist eine große Ehre für den Verein, zu den Besten beim Award zu gehören. Die Teilnahme bei dieser Veranstaltung war ein Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte“, fasste Vorsitzender Stefan Naumer einen besonderen Abend im Rosengarten zusammen. Weitere Informationen über den Tennisclub Limburgerhof gibt es unter www.tc-limburgerhof.de.

Quelle:

Foto: Michael Sonnick

Text: Tennisclub Limburgerhof