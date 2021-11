Landau – Schöne Vorweihnachtsmomente für die Landauerinnen und Landauer – Gemeinsame Adventstürchen-Aktion der städtischen Jugendförderung und vieler Partnerinnen und Partner steht in den Startlöchern – Teilnehmende Einrichtungen ab sofort online zu finden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Spannung steigt: Am 1. Dezember öffnet sich das erste Landauer Adventstürchen – und bis zum Heiligen Abend folgt täglich ein weiteres. Die Idee hinter diesem von der städtischen Jugendförderung ins Leben gerufenen Adventskalender: Jeden Tag gestaltet ein Verein oder eine Einrichtung eine kleine weihnachtliche Überraschung für die Landauerinnen und Landauer – egal ob in den eigenen Räumlichkeiten, in der Innenstadt oder online. Wer welche Kalendertür übernimmt, ist ab sofort online sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Was genau geplant ist, wird erst am Veranstaltungstag enthüllt. „Die Adventstürchen-Aktion ist eine schöne Möglichkeit, die Menschen in unserer Stadt in den Tagen vor dem Weihnachtsfest zusammenzubringen, ihnen besondere Momente zu schenken und so ein Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe zu setzen“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Die teilnehmenden Einrichtungen gestalten ihre Aktionen natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln. Aber: Bitte unterstützen auch Sie die Aktiven bestmöglich, indem Sie eigenverantwortlich die jeweils gültigen Hygienebestimmungen einhalten“, so der Appell des Stadtchefs an die Bürgerinnen und Bürger.

Die Organisatorinnen Nadine Bönicke, Ina Rinck und Nina Sappert von der Jugendförderung fügen hinzu: „Die Adventstürchen-Anbieterinnen und Anbieter haben sich wirklich wieder sehr viele Mühe gegeben und liebevoll kreative Events gestaltet. Die Landauerinnen und Landauer können sich zum Beispiel auf Bastelaktionen, ein Adventsfeuer oder ein Faires Memory freuen. Aber mehr wollen wir jetzt noch nicht verraten.“ Sie danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Engagement, ganz besonders auch dem OK Weinstraße: Dieser hat zur Ankündigung der einzelnen Aktionen wieder mit allen Anbieterinnen und Anbietern ein kurzes Vorstellungsvideo gedreht. Alle Adventstürchen mit Veranstalterin bzw. Veranstalter sind ab sofort auf der Webseite der städtischen Jugendförderung unter https://jufoelandau.com sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Was genau die Besucherinnen und Besucher erwartet, wird erst am jeweiligen Veranstaltungstag über die Webseite, die sozialen Medien sowie an den Fenstern des Hauses der Jugend mitgeteilt. Das Vorstellungsvideo zu jedem Türchen wird bereits am Vorabend veröffentlicht.

Bei Fragen stehen die Organisatorinnen per Mail an adventstuerchen@landau.de oder telefonisch unter 0 63 41/13 51 71 (Nadine Bönicke), 0 63 41/13 51 75 (Ina Rinck) oder 0 63 41/13 51 81 (Nina Sappert) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.