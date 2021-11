Landau – Jahresverteilung Glas- und gelbe Säcke in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sammelsäcke für Altglas und Leichtverpackungen kommen. Ab der nächsten Woche verteilt die Süd-Müll GmbH transparente Glassammelsäcke und gelbe Säcke in Landau. Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Bis zum 18. Dezember 2021 werden alle Haushalte ihren Jahresbedarf an Wertstoffsäcken erhalten. Wer diese bis zu diesem Termin nicht oder nicht vollständig erhalten hat, kann die Sammelsäcke für Glas unter der Service-Nummer bei der Südmüll GmbH (0 800) 7701 001 und die gelben Säcke unter der Nummer (0 72 72) 700 535 bei der Prezero Süd GmbH nachbestellen.

Wichtiger Hinweis: Die Glassäcke werden im gesamten Stadtgebiet verteilt, die gelben Säcke nur in den Gebieten ohne gelbe Tonnen! Leichtverpackungen in gelben Säcken und Tonnen sowie Altglas fallen in Deutschland in den Verantwortungsbereich der Dualen Systeme. Diese beauftragen die in Landau tätigen Firmen.