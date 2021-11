Hockenheim – Hauptausschuss mit Gesamtgemeinderat am 30. November

Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagabend gegen 19 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hirschhornstraße ein Brand ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein außerhalb des Wohngebäudes gelegener Kellerteil in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich bereits selbstständig in Sicherheit bringen und das Gebäude verlassen. Sechs ... Mehr lesen »