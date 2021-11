Heidelberg – Ruhestandsplanung – Generation 50+

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ruhestandsplanung steht in Deutschland noch im Schatten der „großen Schwester“ Altersvorsorge. Zu Unrecht, denn der Beratungsbedarf ist riesig. Während es bei der Altersvorsorge im Wesentlichen um den Vermögensaufbau geht, steht im Zentrum der Ruhestandsplanung der Vermögensverzehr durch Entsparen. Hierzu werden wird in diesem Seminar in der Volkshochschule am Samstag, 27.11. von 14-17 Uhr unter der Leitung von Klaus Maier, Unternehmensberater und Pflegelotse, klassische Rente vs. Entnahmeplan, flexible Renten, Investmentfonds, vermietete Immobilien und das Risiko Pflege verglichen.

Anmeldung bis 24.11. unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg