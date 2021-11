Worms – Einbruch in Einfamilienhaus

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 16:45 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr wurde in Worms-Herrnsheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter zertrümmerten ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Raiserstraße und gelangten dadurch ins Innere. Während der Abwesenheit der Bewohner durchwühlten sie im Wohn- und Schlafzimmer mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

So schützen Sie sich vor Einbrechern

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit

– schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.