Mannheim – Lutz Pauels mit IHK-Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet

Lutz Pauels mit IHK-Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet

Mannheim, 22. November 2021. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat Lutz Pauels die Verdienstmedaille der IHK in Gold verliehen. Diese wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich in besondere Weise um die Wirtschaft der Region verdient gemacht haben. „Lutz Pauels ist unermüdlich im Dienst von Handel, Gastronomie und anderen Dienstleistern aus der Mannheimer Innenstadtwirtschaft engagiert. In sehr guter Zusammenarbeit mit der IHK und den Verbänden spielt er eine Schlüsselrolle dabei, die Funktion Mannheims als Oberzentrum und Handelsstandort weiter zu entwickeln. Lutz Pauels versteht es, Menschen zusammenzuführen und durch seine integrative Persönlichkeit Konflikte zu lösen. Sein großes ehrenamtliches Engagement verdient besondere Anerkennung“, betonte IHK-Präsident Manfred Schnabel bei der Übergabe der Auszeichnung. Lutz Pauels, der am 23. November 2021 seinen 75. Geburtstag feiert, ist seit 2002 Vorsitzender des Werbegemeinschaft Mannheim e. V. und seit vielen Jahren ehrenamtlich in der IHK-Organisation engagiert.

Bild (von rechts) IHK-Präsident Manfred Schnabel, Lutz Pauels und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Nitschke beigefügt (Quelle: Thomas Tröster/IHK Rhein-Neckar).