Ludwigshafen – Transporter aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 20.11., 20:00 Uhr, bis zum 21.11.2021, 14:25 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Berliner Straße ein Transporter aufgebrochen. Unbekannte schlugen an dem weißen Ford Transit eine Scheibe ein und stahlen Werkzeug und ein Radio. Der Gesamtschaden wird auf ca. 550,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

