Ludwigshafen – Tag der offenen Tür 2021 unter Corona-Bedingungen: Weniger Gäste, gezieltere Informationen

Zuspruch für zusätzliche Sicherheitsvorkehrung und Testmöglichkeit vor Ort

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr lud die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) am Samstag, 20.11.2021, von 10 bis 14 Uhr alle Interessierten wieder zu einem „Tag der offenen Tür“ in Präsenz auf den Campus ein. Aber auch in diesem Jahr gab es Einschränkungen: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hatte die Hochschulleitung in der vergangenen Woche noch entschieden, dass das Betreten des Hochschulgebäudes nur nach Vorlage eines negativen Testnachweises möglich sei. Besucher*innen, die keinen Test dabei hatten, konnten vor dem Haupteingang einen Selbsttest unter Aufsicht durchführen.

Im A-Gebäude in der in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen-Mundenheim konnten sich Interessierte dann bei den vier Fachbereichen und der Graduate School Rhein-Neckar zu den über 40 Studienprogrammen der HWG LU informieren. Darüber hinaus standen in der Aula und den Konferenzräumen Schnuppervorlesungen, Infovorträge sowie Mini-Sprachkurse in Japanisch, Chinesisch und Koreanisch auf dem Programm. Gut angenommen wurden auch die von Studierenden durchgeführten stündlichen Campus-Führungen. Infostände des StudierendenServiceCenters, arbeiterkind.de und dem Internationale Office, an denen sich die künftigen Studierenden ein Bild über Zugangsvoraussetzungen, Stipendien oder Studienmöglichkeiten im Ausland machen konnten, rundeten das Angebot ab.

Verbindlicher Austausch über die persönlichen Studienambitionen

Obgleich nur ein Drittel der früheren Anzahl an Gästen beim diesjährigen Tag der offenen Tür den Weg in die Hochschule fand, zeigte sich Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mudra mit dem Verlauf der vierstündigen Veranstaltung sehr zufrieden: „Wir konnten feststellen, dass die Zahl der intensiven Beratungsgespräche dieses Mal im Verhältnis zu der Gesamtbesucherzahl deutlich höher als in der Vergangenheit war. Unser Eindruck war, dass die meisten, die am Samstag unserer Einladung gefolgt sind, sehr bewusst dieses Präsenzangebot genutzt haben, um einen verbindlichen Austausch über die persönlichen Studienambitionen und Passung zu unseren Studienangeboten vornehmen zu können.“

Erfreut zeigte sich der Hochschulpräsident auch über die Akzeptanz der Gäste hinsichtlich der kurzfristig verschärften Sicherheitsmaßnahmen: „Wir haben viel Zuspruch für unsere Sicherheitsvorkehrung erhalten, sowohl alle Gäste als auch die mitwirkenden Beschäftigten trotz erfolgter Impfungen vor Betreten der Gebäude zu testen. So wurde ein mögliches Infektionsrisiko bei einer solchen Präsenzveranstaltung für alle Beteiligten nochmals reduziert.“

Seit Ausbruch der Pandemie hatte die HWG LU zwei Online-Infotage für Studieninteressierte durchgeführt. Zum digitalen Angebot zählt auch eine Landingpage, die sich speziell an diese Zielgruppe richtet. Nichtsdestotrotz sei für viele künftige Studierende wichtig, ihre Hochschule auch persönlich kennenzulernen, so Peter Mudra. Deshalb werde die HWG LU bei Informationsveranstaltungen und Studienberatungen auch in der Zukunft zweigleisig fahren und der Zielgruppe attraktive Präsenz- und Onlineformate anbieten.

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen – stark in BWL, Sozial- und Gesundheitswesen

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ist mit rund 4.700 Studierenden eine Institution mittlerer Größe in der vielfältigen Hochschullandschaft der Metropolregion. Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zeichnen sie aus und eröffnen den Studierenden beste Chancen für den späteren Berufseinstieg.

Die Hochschule in Ludwigshafen bietet ein breites Spektrum an Bachelorstudiengängen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen sowie die Möglichkeit zum direkt anschließenden oder berufsbegleitenden Masterstudium. Das Studienangebot umfasst derzeit 43 Studiengänge – in Vollzeit, berufsbegleitend, dual und als Fernstudium. Kleine Lerngruppen und hochschuldidaktisch geschulte Lehrkräfte garantieren den persönlichen Kontakt zu den Lehrenden und die effiziente Vermittlung von Fachwissen, Methodenlehre und sozialen Kompetenzen.

Neben individuellen Beratungen bei Ansprechpartner*innen des jeweiligen Studienprogramms finden Studieninteressierte alle für sie wichtigen Informationen kompakt zusammengefasst unter https://lust-aufs-studium.hwg-lu.de.

