Ludwigshafen – Prot. Kirchengemeinde Ruchheim verlost Weihnachtskrippe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die prot. Kirchengemeinde Ruchheim verlost eine Weihnachtskrippe vom Kirchenmitglied Karl Kistner. Sie kann was das ganz besonderes Weihnachtsgeschenk 2021 werden.

Aus Tanne massiv gefertigt, mit den Maßen Länge: 40 cm; Breite: 20 cm; Höhe: 24 cm, ist die Krippe handwerklich stabil gearbeitet und besticht durch ihre Detailtreue.

Die Krippe ist mit einer Lichtschnur versehen, diese kann mit einem Netzteil durch das normale Hausstromnetz versorgt werden. Außerdem ist sie mit den üblichen Krippenfiguren bestückt, die natürlich noch nach Wunsch ergänzt werden können.

Bis zum 4. Advent können Sie die Krippe jeden Sonntag in unserer Kirche anschauen, zusätzlich finden Sie Fotos davon auf unserer Homepage (www.evkirche-ruchheim.de)

Der Losverkauf findet ab dem 1. Advent sonntags in der Kirche oder während der Woche täglich bei Christa Merz in ihrer Filiale in der Fußgönheimer Straße 29 statt. (Mo-Fr 9 – 12 Uhr, Di, Do, Fr 15-18 Uhr)

Jedes Los kostet 2 Euro und hat die gleiche Gewinnchance.

Auf Wunsch des Krippenbauers soll der Erlös dem barrierefreien Zugang zum Gemeindehaus zugutekommen.

Am Samstag den 18.12.2021 um 17 Uhr, im Gottesdienst zum 4. Advent, wird ein/e Konfirmand*in den Gewinner*in ziehen.

Wir wünschen Ihnen viel weihnachtliches Glück.!!!



Bild Weihnachtskrippe gebaut von Karl Kistner.

Quelle Prot. Kirchengemeinde Ruchheim