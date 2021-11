Ludwigshafen – Kanalisierungsarbeiten in der Rheinallee

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Rheinallee werden ab Samstag, 27. November 2021,

7 Uhr, Ecke Halbergstraße in Fahrtrichtung Mundenheim im Auftrag des Wirtschafsbetriebes Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, dringend erforderliche Kanalisierungsarbeiten am Schachtbauwerk ausgeführt. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich am Samstagabend beendet sein.

Während der Bauarbeiten ist die Rheinallee zwischen der Yorckstraße und der Pfalzgrafenstraße in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Umleitung über die Yorck- und Mundenheimer Straße geregelt.

Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

