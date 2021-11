Ludwigshafen – Freireligiöse Jugendweihe und humanistische Jugendfeier 2022

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Viele Familien wünschen sich für ihre heranwachsenden Kinder eine Möglichkeit, die nun beginnende neue Lebensphase mit einem festlichen Ritual herauszuheben und damit anzuerkennen.

Mit der am Sonntag, den 15.05.2022 geplanten Jugendweihe und humanistischen Jugendfeier bietet die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz jungen Menschen die Möglichkeit, ihren Eintritt ins Erwachsenwerden im Rahmen einer festlichen Veranstaltung zu begehen. Jugendliche, die bei diesem Fest zum Erwachsenwerden mitmachen wollen, können sich in der Geschäftsstelle dazu anmelden. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Der Vorbereitungsunterricht findet auf dem Jugendweihe-Seminar in Bad Kreuznach statt, das vom 03. bis zum 06. März gemeinsam mit anderen Freireligiösen Gemeinden angeboten wird. Das Treffen zur Seminarvorbereitung und Kennenlernen der Teilnehmenden findet am Freitag, den 18.02.2022 von 16.30 bis 18.00 Uhr im Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6a, 67059 Ludwigshafen statt.

Wir bitten alle interessierten Jugendlichen um Anmeldung. Weiterführende Infos erhalten Sie bei unserer Landessprecherin Marlene Siegel oder über unsere Geschäftsstelle Tel. 0621 / 512582, Mail pfalz@freireligioese.de oder auf unserer Website www.freireligioese-pfalz.de.