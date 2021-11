Ludwigshafen – BASF-Festwoche abgesagt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Zentrum der Feierlichkeiten, mit denen BASF 100 Jahre Kulturengagement feiert, stand eine Festwoche vom 27. November bis zum 5. Dezember. Aufgrund der derzeitigen aktuellen Risikobewertung zum Coronavirus überprüfte BASF alle Veranstaltungen und entschied, ob sie durchgeführt werden können. Dies betraf

auch die Festwoche. Sie wird abgesagt und zu einem späteren Termin nachgeholt.

Das gilt auch für alle anderen Konzerte bis Ende Dezember.

„Es ist unglaublich schade, dass wir unser kulturelles Engagement nicht so feiern können, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten eine fröhliche Festwoche geplant, die gerade Menschen in neuen Formaten zusammenbringen sollte. Das ist aktuell nicht möglich, der Infektionsdruck ist höher als je zuvor. Deutschland befindet sich in einer nationalen Notlage“, so Dr. Uwe Liebelt, President European Verbund Sites. „In Anbetracht dieser Umstände ist uns auch nicht nach beschwingtem Feiern. Vielmehr konzentrieren wir uns als Unternehmen darauf, unseren Beitrag dazu zu leisten, Bürger und Mitarbeitende zu schützen sowie die Pandemie zu bekämpften.“

Karten zu den abgesagten Konzerten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Karten, die über den Webshop der BASF oder über den Dienstleister fish’n‘jam erworben wurden, werden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden zurückerstattet.

Wir bedauern die Absage und bitten um Verständnis.

Über die weiteren Veranstaltungen informieren wir Sie tagesaktuell auf unserer

Homepage: www.basf.de/kultur

