Landau – Scheibe eingeschlagen, Navi entwendet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines bei Offenbach abgestellten Autos ein und entwendete aus diesem einen Geldbeutel und ein Navigationsgerät. Das Auto war zwischen 10 und 11 Uhr auf einem Wanderparkplatz am Waldrand an der L542 kurz vor Offenbach geparkt gewesen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail