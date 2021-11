Landau – Angesichts steigender Corona-Zahlen – Event- und Freizeitbranche erneut in Sorge – Landaus OB Hirsch zum Austausch in der Filmwelt und der neuen Eventlocation ALM

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Inzidenzen im ganzen Land steigen – und damit auch erneut die Sorgen der Freizeit- und Eventbranche. Angesichts der dynamischen Lage und verschärfter Regelungen blicken die Geschäftsleute auch in der Stadt Landau den kommenden Wochen und Monaten mit großer Unsicherheit entgegen. Um sich über die Situation vor Ort zu informieren, war Oberbürgermeister Thomas Hirsch jetzt exemplarisch in der Filmwelt und der neuen Eventlocation ALM samt Dolce Vita-Getränkemarkt zu Gast. „Nach einem guten Sommer und einem hoffnungsvollen Herbst droht uns jetzt wieder ein schwieriger Winter – ganz besonders für alle, die in der Event- und Freizeitwirtschaft arbeiten“, betont der Stadtchef. Konsequente 2G-Zugangsregelungen für Innenbereiche und umfassende Impfangebote seien nicht nur für diese Branche der Weg aus der Krise, sondern das Mittel der Wahl, um die vierte Welle möglichst unbeschadet zu überstehen.



In diesem Zusammenhang wiederholt Hirsch auch noch einmal seinen Appell zum Erst-, Zweit- und auch Boosterimpfen: „Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, die Angebote in unserer Stadt auszuweiten und haben bereits zusätzlich zu den nun bald wieder geöffneten Impfzentren in der Region und den Terminen des Impfbusses des Landes auch weitere Sonderimpfaktionen mit Landauer Akteurinnen und Akteuren geplant.“ Nähere Infos gibt es über die lokalen Medien, Social Media oder die städtische Internetseite www.landau.de/impfen.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz