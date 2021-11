Hockenheim – Grundschule plus wächst und wächst

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bauarbeiten der Stadtverwaltung Hockenheim an der „Grundschule plus“ laufen derzeit auf Hochtouren. Im Zuge der Maßnahme wird die Hartmann-Baumann-Schule umgebaut. Dabei soll eins der bisher bestehenden Gebäude in ein dreistöckiges Schulgebäude umgewandelt werden. Die Fassaden- und Fensterarbeiten dafür sind weitestgehend beendet. Mit dem Beginn dieser Woche (Montag, 22. November) startet der Gerüstabbau am Gebäude, der voraussichtlich gegen Ende der Woche abgeschlossen ist. Die Nordseite bleibt eingerüstet. „Für die Außenanlage der ´Grundschule plus´ ist die Planung abgeschlossen, so dass die entsprechenden Leistungen zeitnah ausgeschrieben werden können. Wir streben eine Ausführung im Frühjahr 2022 an“, berichtet die Hochbauingenieurin Katrin Pfisterer von der Stadtverwaltung Hockenheim.

Die Innenausbau-Gewerke laufen

Im Innenleben der zukünftigen „Grundschule Plus“ wurde für die großflächigen Bodenbelagsarbeiten die Fläche gespachtelt. Die Parkettarbeiten beginnen Anfang Dezember. Der farbenfrohe Linoleum-Bodenbelag wird verlegt, sobald die Heizung funktioniert. „In den Sanitär-Bereichen sind die Deckenarbeiten abgeschlossen. Dort wird ab dieser Woche auch mit den Fliesenarbeiten begonnen“, erläutert Katrin Pfisterer.

Die Trockenbauarbeiten im Innenausbau befinden sich in den letzten Zügen. Die Malerarbeiten stehen noch aus. „Auch die Planungen für die Inneneinrichtung mit Einbaumöbel und loser Möblierung sind final besprochen und stehen kurz vor der Vollendung. Die Schreinerfirmen haben die erforderlichen Vermessungen bereits vorgenommen und sind dabei, die Einbaumöbel und die Holztüren in ihren Werkstätten zu fertigen“, so Pfisterer weiter. Die Metalltüren seien bereits teilweise einbaut. Außerdem seien alle großen Gewerke des Innenausbaus ausgeschrieben und beauftragt, WC-Trennwände und mobile Trennwand sind bestellt.