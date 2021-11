Hockenheim – „Einmal ohne, bitte“ in Kathis Kaufladen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Lokale Agenda 21 Hockenheim hat sich der Initiative „Einmal ohne, bitte“ angeschlossen. Sie hat die Vermeidung von Einkauf- und Take Away Verpackungsmüll zum Ziel. Nach der erfolgreichen am letzten Wochenende findet die Aktion jetzt ihre Fortsetzung. Am kommenden Donnerstag, 25. November, können sich die Bürgerinnen und Bürger von 14 bis 16 Uhr bei Kathis Kaufladen über die Initiative informieren. Und es gibt ein besonderes „Bonbon“: Kinder, die mit einem eigenen mitgebrachten Behälter kommen, erhalten umsonst eine Süßigkeit. Aber auch „ältere Semester“ kommen beim Ausschank von alkoholfreiem Punsch und Glühwein auf ihre Kosten. Im Rahmen der Aktion „Einmal ohne, bitte“ werden in Hockenheim Ge-schäfte und Lokale sichtbar gemacht, in denen Kunden Käse, Wurst, Obst und Gemüse, Backwaren und andere Lebensmittel ohne produkteigene Verpackung erwerben können. Kurze Filme über die beteiligten Firmen (Kathis Kaufladen, Metzgerei Hauser, Vitamingarten) können auf der Internetseite der Lokalen Agenda unter www.agenda-hockenheim.de aufgerufen und angesehen werden.

