Hockenheim – Bürgerbüro am Samstag, 4. Dezember 2021, geöffnet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 16:45 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr wurde in Worms-Herrnsheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter zertrümmerten ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Raiserstraße und gelangten dadurch ins Innere. Während der Abwesenheit der Bewohner durchwühlten sie im Wohn- und Schlafzimmer mehrere Schränke und Schubladen ... Mehr lesen »