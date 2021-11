Heidelberg – Unbekannte beschmieren Straßenbahnzug mit schwarzer Sprühfarbe – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag zu einem bislang nicht näher bekannten Zeitpunkt beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Straßenbahnzug und besprühten den Innenraum des Wagons mit schwarzer Farbe. Neben einer Fensterscheibe wurden auch der Fußboden sowie ein Teil der Wände im hinteren Zugdrittel beschädigt. Die Straßenbahn, welche am Freitag für die Linien 23 und 24 zum Einsatz kam, fuhr bis in die späten Abendstunden. Erst gegen 23:50 Uhr stellte eine Zugführerin die Schmierereien fest und verständigte sofort die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die am Freitag verdächtige Personen sowie Handlungen in diesem Zusammenhang festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 991700 zu melden.

