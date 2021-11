Frankenthal – Adventskalender am Rathaus Kita-Kinder gestalten 24 Fenster

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 1. Dezember verwandelt sich das Frankenthaler Rathaus in 24 Schritten in einen beleuchteten Adventskalender. Die weihnachtliche Gestaltung stammt erneut von Frankenthaler Kindern aus 24 Frankenthaler Kindertagesstätten. Jeden Tag leuchtet morgens zwischen 6 und 8 Uhr und abends von 16 bis 22 Uhr ein weiteres Fenster an der Frontseite des Rathauses. Alle 24 Fenster bleiben bis zum 6. Januar dekoriert und beleuchtet. Ein Aufsteller am Rathaus informiert ab dem Beginn der Aktion, welche Kita welches Fenster gestaltet hat. Diese Liste ist auch auf www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt veröffentlicht. Auf Facebook (Seite „Stadt Frankenthal (Pfalz)“) und Instagram (@stadtfrankenthal) begleitet die Stadtverwaltung die Aktion auch in den sozialen Medien. Wie im vergangenen Jahr ist hier auch ein Gewinnspiel geplant, bei dem das originellste Fenster gekürt werden soll.

Übersicht der teilnehmenden Kitas

1 | Städtische Kindertagesstätte Fontanesistraße

2 | Städtische Kindertagesstätte Sapperstraße

3 | Protestantischer Kindergarten der Zwölf-Apostel-Kirche

4 | Städtische Kindertagesstätte Odenwaldstraße (Flomersheim)

5 | Städtische Kindertagesstätte Hans-Holbein-Straße

6 | Protestantische Kindertagesstätte der Versöhnungskirche

7 | Städtische Kindertagesstätte Haydnstraße

8 | Städtische Kindertagesstätte Ziegelhofweg

9 | Städtische Kindertagesstätte Hauptstraße (Mörsch)

10 | Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße (Studernheim)

11 | Protestantische Kindertagesstätte Lutherkirche

12 | Städtische Kindertagesstätte Jean-Ganss-Straße

13 | Städtische Kindertagesstätte Nachtweideweg

14 | Städtische Kindertagesstätte Am Strandbad

15 | Städtische Kindertagesstätte Jakobsplatz

16 | Städtische Kindertagesstätte Haus des Kindes

17 | Städtische Krippe im Mehrgenerationenhaus

18 | Städtische Kindertagesstätte Weidstraße (Eppstein)

19 | Waldorfkindergarten Sterntaler

20 | Städtische Kindertagesstätte Wilhelm-Hauff-Straße (Spiel- und Lernstube)

21 | Integrative Kindertagesstätte des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation

22 | Katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz

23 | Städtische Kindertagesstätte Carl-Spitzweg-Straße

24 | Städtische Kindertagesstätte im Mehrgenerationenhaus