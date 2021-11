Mannheim – Aktuelles zu #Corona – Impfzentrum im Rosengarten für Mannheimerinnen und Mannheimer öffnet am Montag – Impfaktionen vor Ort

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aktuelle Meldung zu Corona 19.11.2021

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 23.921 / Ein weiterer Todesfall

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 19.11.2021, 16 Uhr, 246 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 23.921.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 342 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 20.171 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3.408 akute Infektionsfälle.

Sollte ein Selbsttest (im Sinne des § 1 Nummer 4, Corona-Verordnung Absonderung) oder ein selbst vorgenommener überwachter Test (im Sinne des § 1 Nummer 3 Corona-Verordnung Absonderung) durchgeführt worden sein, weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass, bei einem positiven Ergebnis die Verpflichtung besteht, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen. Ein PCR-Test kann nach vorheriger Rücksprache in einer niedergelassenen Praxis, in einer Schwerpunktpraxis oder einem Testzentrum mit PCR-Testangebot erfolgen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses besteht entsprechend der Vorgabe des Landes in der Corona Verordnung Absonderung die Empfehlung, sich in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Damit helfen Sie aktiv, eventuelle Infektionsketten mit einer Weiterverbreitung des Virus zu unterbrechen.

Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, muss man sich unverzüglich in häusliche Absonderung begeben. In einem solchen Fall greifen die Absonderungspflichten aus der CoronaVO Absonderung.

Informationen dazu unter:

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/faq-selbsttest/

Inzidenz für Mannheim:

https://www.mannheim.de/inzidenzzahl

2. Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 8. November bis zum 14. November 2021 (KW 45) hat das Gesundheitsamt 51 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten, davon liegt für 37 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 37 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Durch die Nutzung von Schnelltests können Infizierte frühzeitig erkannt und mögliche Infektionsketten schnell unterbunden werden. Mit 37 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 45. Kalenderwoche von 1.239 neuen positiven Fällen 3,0 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 45. Kalenderwoche 9391 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürgerinnen und Bürger – auch mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim – ohne Krankheitszeichen) vorgenommen.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Schnelltestungen werden regelmäßig in der Coronameldung vom Freitag mitgeteilt. So kann der Einfluss der Schnelltestungen auf die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen und die Inzidenz nachvollzogen werden.

Der Anteil unter den PCR-Bestätigten durch die positiven Schnelltestungen ist im Vergleich zu letzter Woche gesunken. Lag der Anteil in KW 44 bei 7,4 Prozent, sind es in KW 45 3,0 Prozent. Schnelltestungen sind im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens weiterhin sehr wichtig.

3. Reiseassoziierte Fälle

Von den insgesamt 1.239 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 45. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 23 Fälle reiseassoziiert. Reiserückkehrende können sich auf den folgenden Internetseiten der Stadtverwaltung Mannheim darüber informieren, was es bei Wiedereinreise nach Deutschland zu beachten gilt: https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften/informationen-fuer-reiserueckkehrer.

4. Impfstatus

Von den insgesamt 1.239 positiven Fällen in der KW 45 sind 770 Fälle nicht geimpft, 24 Fälle waren einmal und 445 Fälle vollständig geimpft. Der überwiegende Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion. Daneben ist durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von den Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. Die Zahlen bestätigen darüber hinaus die Beobachtung, dass sich auch vollständig geimpfte Personen infizieren können, auch wenn diese überwiegend keine schweren Krankheitszeichen aufweisen. Deshalb sollten auch vollständig Geimpfte die AHA-Regeln konsequent einhalten.

5. Impfen

Start Kommunales Impfzentrum im Rosengarten für Mannheimerinnen und Mannheimer mit Impfangebot für über 70jährige

Ab Montag wird im Rosengarten ein Kommunales Impfzentrum eingerichtet, das zunächst mit geringerer Kapazität an den Start geht. Die Impfung gegen das Corona-Virus ist dort für Personen bis zum Jahrgang 1951 und älter mit Hauptwohnsitz in Mannheim zunächst ohne Termin möglich. Geimpft wird montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech.

Nach einigen Tagen wird auf ein Terminvergabesystem umgestellt werden, dass dann auch Termine für Erstimpfungen für Mannheimerinnen und Mannheimer jeden Alters anbieten wird. Impfungen sind dann nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz: „Wir müssen in dieser Phase stark steigender Infektionszahlen vor allem die besonders vulnerable Gruppe der Älteren schützen. Und Ihnen schnell die Boosterimpfung zukommen lassen, konzentrieren wir unsere kommunal finanzierten Kapazitäten darauf und im zweiten Schritt auf Erstimpfungen für Mannheimerinnen und Mannheimer jeden Alters.“

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Es sind auch Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Bitte beachten Sie die Informationen zur Auffrischungsimpfung auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung.

Weiterhin werden Mobile Impfteams in den Stadtteilen unterwegs sein. Ein weiteres Team wird Pflegeheime anfahren und für besondere Events zur Verfügung stehen. Ebenfalls steht der Impfpunkt am UMM Mannheimerinnen und Mannheimern ohne Hausarzt zur Verfügung.

Aktuelle Informationen zum Kommunalen Impfzentrum Mannheim finden Sie unter: www.mannheim.de/kiz

Impfangebot im Universitätsklinikum: nur mit Termin

Die Impfzentren in Baden-Württemberg haben planmäßig am 30. September 2021 ihren Betrieb eingestellt. Zu diesem Termin sind die Corona-Impfungen in die Regelversorgung übergegangen – Impfungen gegen SARS-CoV-2 werden also weiter bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angeboten.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nur nach vorheriger Terminvereinbarung Impfungen möglich. Termine können vereinbart werden unter https://www.umm.de/impfpunkt.

Der Impfpunkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Die Haltestelle „Universitätsklinikum“ (Stadtbahnlinien 2, 4/4a, 5/5a, 7, 15) liegt nur etwa 200 Meter vom Eingang West entfernt. Für PKWs stehen kostenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage am Neckar zur Verfügung.

Impfen vor Ort: ohne Termin

Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen:

Samstag, 20. November

Mannheim: 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164, sowie 12 bis 18 Uhr: Seckenheim, Seckenheimer Hauptstraße 68 (Schloss)

Sinsheim: 11 bis 16 Uhr: Dr.-Sieber-Halle, Friedrichstraße 17, 74889 Sinsheim

Graben-Neudorf: 11.30 bis 17.30 Uhr: Erich-Kästner-Halle, Hofstraße 16, 76676 Graben-Neudorf

Sonntag, 21. November

Mannheim: 11 bis 17 Uhr: Carl-Benz-Stadion, SV-Waldhof-Heimspiel, Impfbus

Ladenburg: 10 bis 16 Uhr: Carl-Benz-Gymnasium, Realschulstraße 4, 68526 Ladenburg

Montag, 22. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Neckarstadt-West, Bürgerhaus, Lutherstraße 15-17

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Rosengarten Mannheim, Rosengartenplatz 2: nur für Personen bis zum Jahrgang 1951 und älter mit Hauptwohnsitz in Mannheim

Dienstag, 23. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Waldhof, Gemeinschaftszentrum Waldhof-Ost, Frohe Zuversicht 5-7

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Jobcenter / Nationaltheater, Hebelstraße, Impfbus

Mittwoch, 24. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Jobcenter / Nationaltheater, Hebelstraße, Impfbus

Ilvesheim: 10 bis 16 Uhr: Mehrzweckhalle Ilvesheim, Mühlenweg 71, 68549 Ilvesheim

Donnerstag, 25. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Jungbuschhalle Plus X, Werftstraße 10

Freitag, 26. November

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Marktplatz Mannheim, Impfbus

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Stadthaus N1, Raum 52/53

Samstag, 27. November

Mannheim: 12 bis 17 Uhr: Rheinau, Quartiersmanagement, Relaisstr. 164

Mannheim: 12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal (Weihnachtsmarkt), Gartenstraße 8, Impfbus

Heddesheim: 8 bis 12 Uhr: Heddesheim, Am Hirschplatz 6, Anmeldung nicht erforderlich, Info: Info: www.dranbleiben-bw.de oder www.hausarzt-heddesheim.de, verantwortlich: Praxis Dr. Hera Bluhm

Eppelheim: 10 bis 16 Uhr: Rudolf-Wild-Halle, Schulstraße 2, 69124 Eppelheim, Anmeldung unter 06221/7940794194 erforderlich!

Sonntag, 28. November

Mannheim: 12 bis 17 Uhr: SAP Arena (Adler-Heimspiel), Impfbus

Ladenburg: 10 bis 16 Uhr: Carl-Benz-Gymnasium, Realschulstraße 4, 68526 Ladenburg

Für Impfungen im Rhein-Neckar-Kreis informieren Sie sich bitte unter https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/impfaktionen.html.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Es sind auch Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Bitte beachten Sie die Informationen zur Auffrischungsimpfung auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung.

Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Bitte beachten: Derzeit kann aufgrund des großen Andrangs und der Tatsache, dass die Impfaktionen zeitlich begrenzt sind, nicht immer gewährleistet werden, dass allen Impfwilligen vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot gemacht werden kann. Vor Ort werden Wartenummern ausgegeben, damit sich Wartezeiten besser abschätzen lassen. Die Impfaktionen sollen die Arbeit der Arztpraxen unterstützen, nicht ersetzen. Bitte wenden Sie sich auch an Ihre Hausarztpraxis, wenn Sie sich impfen lassen möchten.

Eine Übersicht über Impfaktionen in Mannheim finden Sie hier: https://www.mannheim.de/impfaktionen

Die Impfaktionen der mobilen Impfteams des Landes Baden-Württemberg im Rhein-Neckar-Kreis finden Sie hier: https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/impfaktionen.html

Impfkarte Mannheim

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoinformationssystem der Stadt Mannheim: https://www.gis-mannheim.de/impfkarte. Es kann gefiltert werden nach Arztpraxen, die impfen (mit vorheriger Terminvereinbarung), dem Impfpunkt im Uniklinikum (nur mit vorheriger Terminvereinbarung, für Mannheimerinnen und Mannheimer ohne Hausarzt) sowie den Impf-Aktionen ohne Termin im Impfbus bzw. bei den Vor-Ort-Impfungen. Bei den Impf-Aktionen ist der jeweilige Aktions-Zeitraum zu beachten.

Hinweis für Impf-Praxen: Wenn Sie ebenfalls in die Liste aufgenommen werden möchten, wenden Sie sich bitte an 58coimpf06@mannheim.de

Quelle Stadt Mannheim