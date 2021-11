Ludwigshafen – Großer Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine ehrt verdiente Fasnachter mit dem Verdienstorden “Goldener Anker”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Verleihung des „Goldenen Anker“

Großer Rat der Ludwigshafener Karneval-Vereine ehrt verdiente Fasnachter

Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine hatte geladen und 80 Fasnachter waren der Einladung in die Unterkirche von Herz Jesu im Stadtteil Süd gefolgt. Der Abend stand ganz im Zeichen der Ehrung von insgesamt 22 närrischen neuen Trägern des Verdienstordens der Ludwigshafener Karnevallisten „Goldener Anker“.



Ein abwechslungsreiches Programm wurde den Gästen am Donnerstagabend geboten. Musikalisch sorgten die drei „Emerald Sisters“ mit einem Mix aus Schlagern, Songs und Jazz-Standards der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts für gute Stimmung.



Autor Harald Schneider bereicherte den Abend mit einer Lesung aus seinem aktuellen Palzki-Krimi „Ordentlich gemordet“, der im Ludwigshafener Fasnachtsmillieu spielt und dessen Cover ein Bild des „Goldenen Anker“ ziert.

Christoph Heller, Präsident des Großen Rates, bewertete die Veranstaltung als wunderbar gelungenen Ehrenabend. „Ich bin stolz und glücklich. Stolz auf unsere tollen Fasnachter in Ludwigshafen und glücklich über den schönen Abend, der das gute Zusammenwirken aller Aktiven in der Stadt wieder sehr lebendig gezeigt hat.“ Bereits bei der Eröffnung der Kampagne am 11.11. hatte die Ludwigshafener Stadtprinzessin Saskia I. ihren Goldenen Anker aus den Händen von Heller

erhalten. So konnte sie jetzt den Verdienstorden ebenfalls mit viel Charme an die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Vereinen verleihen.



Die neuen Ordensträger werden von den zwölf Mitgliedsvereinen des Großen Rates auf Grund langjähriger Mitarbeit in ihren Vereinen zur Ehrung vorgeschlagen. Nach einer Prüfung der fasnachtlichen Laufbahn der Bewerber werden diese vom Großen Rat entsprechend ausgezeichnet.

Die Geehrten:

KV Hans Warsch e. V., Lu-Oggersheim

Maria Fauth-Ruiz

KV Wasserhinkle e. V., Altrip

Nicole Hallhuber

Andrea Zellner

CC Mondglotzer e. V., Lu-Maudach

Susanne Reitz

Clarissa Sliwa

KV Rheinschanze e. V., Lu-Süd

Christian Spoor

Carolin Fentz

Xenia Ehrlich

KG Eule e. V., Lu-Friesenheim

Jacqueline Thull

Daniela Basköy

Manuela Walther

Katharina Uhrig

Sabrina Schieß

Rainer Fiedler

KV Farweschlucker e. V., Lu-Hemshof

Monika Bayer

Hans-Jürgen Britischen

Uwe Jahns

Volker Knebel

Janina Meder

Peter Semler

Jessica Vatter

Klaus Wendel

