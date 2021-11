Ludwigshafen – Der Kinderschutzbund startet in diesem Jahr bereits zum sechzehnten Mal die Wunschzettelaktion

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Weihnachtswünsche sollen wahr werden

Der Kinderschutzbund startet in diesem Jahr bereits zum sechzehnten Mal die Wunschzettelaktion für Kinder aus bedürftigen Familien. In diesem Jahr in Kooperation mit der Rhein-Galerie Ludwigshafen!

In den vergangenen Jahren konnten mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger 5643 Wünsche erfüllt werden. Dies war und ist nur durch die gute Kooperation mit dem Center Management überhaupt machbar. Es ermöglicht dem Kinderschutzbund Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln zu schmücken. Diese werden im Vorfeld von Kindern ausgefüllt, deren Weihnachtsgeschenke nicht so üppig ausfallen können.

Die Bandbreite der Wünsche der Kinder ist groß. Der Wunsch nach Kleidung, nach Dingen für den täglichen Bedarf oder einfach nur nach gutem Essen geht uns allen im Kinderschutzbund besonders ans Herz.

Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele hilfsbereite Passanten die Wunschzettel berücksichtigen und uns somit die Möglichkeit geben, Wünsche erfüllen zu können und damit auch Freude zu schenken.

Der Kinderschutzbund hängt am 24. November ab 13.30 Uhr die ausgefüllten Wunschzettel an die Weihnachtsbäume in der Rhein-Galerie. Am 20. und 27. November, sowie am 4. Dezember jeweils von 10 – 19 Uhr ist unser Stand in der Rhein-Galerie besetzt, um Geschenke anzunehmen. Wir sorgen dafür, dass die Geschenke später in die Einrichtungen zu den Kindern gelangen.

Darüber hinaus können zu den allgemeinen Öffnungszeiten (Mo-Sa: 10:00 – 20:00 Uhr; So: 28.11.21: 13:00-18:00 Uhr) die Geschenke bis 07.12.2021 auch an der Kundeninformation in der Rhein-Galerie abgegeben werden.

Es wäre schön, wenn wir erneut viele hilfsbereite Menschen finden könnten, die unsere Aktion unterstützen, damit an Weihnachten Kinderaugen leuchten können.

Parallel dazu bietet der Kinderschutzbund am 27. November und 4. Dezember einen Geschenke-Einpackservice in der Rhein-Galerie für Jedermann gegen eine kleine Spende an.

An den beiden Samstagen können außerdem die vom Kreativkreis hergestellten Werke ihren Besitzer wechseln.

Quelle: Deutscher Kinderschutzbund