Haßloch – Einbruch in der Gaststätte am Sportplatz Niederkirchen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.restaurant-pfalzgraf.de Jedes Jahr Ende November erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in der Mannheimer Innenstadt und versetzt die Passantinnen und Passanten in vorweihnachtliche Stimmung. In diesem Jahr wird eine neue Weihnachtsbeleuchtung sämtliche Seitenstraßen der Planken, die Planken sowie den Paradeplatz in helles Licht hüllen. Erstmals wird das Stadthaus am Paradeplatz eine besondere weihnachtliche Illumination ... Mehr lesen »