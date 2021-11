Worms – „Nibelungen Weihnacht“ kehrt zurück! Weihnachtsmarkt vom 20. November bis 23. Dezember – Bühnenprogramm auf dem Obermarkt -Turmblasen am 19. Dezember geplant

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Winter rückt näher und von Tag zu Tag steigt die Vorfreude auf die anstehende Weihnachtszeit. Nach der corona-bedingten Pause im Vorjahr können sich Besucherinnen und Besucher wieder auf die „Nibelungen Weihnacht“ mit ihrem Weihnachtsmarkt in der Wormser Innenstadt freuen. Fünf Wochen lang verteilen sich die Buden mit Glühwein, Handwerk und Leckereien über den Obermarkt, die Kämmererstraße und den Römischen Kaiser. Für die passende Adventsstimmung sorgen zudem zahlreiche lokale Musikgruppen auf der Bühne am Obermarkt. Auch ein Riesenrad wird ab dem 22. November während der Nibelungen Weihnacht erstmals auf dem Marktplatz zu erleben sein. Alle Informationen zur Nibelungen Weihnacht finden sich unter www.nibelungen-weihnacht.de

Am Montag, den 22. November eröffnet Bürgermeisterin Stephanie Lohr um 17 Uhr auf dem Obermarkt offiziell die „Nibelungen Weihnacht“ gemeinsam mit Carolin Bollinger, der Dekanatsreferentin des katholischen Dekanats Worms sowie einer musikalischen Begleitung durch die Lucia-Kölsch-Musikschule. „Wir freuen uns, in diesem Jahr endlich wieder die „Nibelungen Weihnacht“ in der Wormser Innenstadt veranstalten zu können“, erklärt Angelika Zezyk, Leiterin des Bereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Worms.

Bereits am Samstag, den 20. November, laden die Budenbetreiber des Weihnachtsmarktes zum vorweihnachtlichen Stöbern und Genießen ein. Am Totensonntag, 21. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Einmal mehr bringen sich bis zum 23. Dezember zahlreiche Akteure aus Worms und der Umgebung für eine besinnliche Adventszeit ein. Beispielhaft stehen hierfür Musikgruppen wie „Harmonie Herrnsheim“, das „Duo Wormez“ oder das Wonnegauer Blasorchester, die die Bühne auf dem Obermarkt mit weihnachtlichen Stücken bespielen. Wie sehr sich die Wormserinnen und Wormser wieder auf ihre „Nibelungen Weihnacht“ freuen, zeigt sich auch an den drei Wechselbuden, die durchgehend besetzt sind. Hier präsentieren Wormser Privatpersonen, Schulklassen und Vereine unter anderem handgefertigte Dekoartikel, süße Leckereien oder Handwerkskunst. Die Wormser Schaustellerinnen und Schausteller bringen mit ihren Fahrgeschäften und Süßwarenständen Kinderaugen zum Leuchten und sorgen auch mit deftiger Kost und Glühwein für das leibliche Wohl aller Besucherinnen und Besucher. Für unterhaltsame Stunden und leckeren Glühwein sorgt auch der Wormser Winzer Helmut Kloos mit seinem beliebten Stand am Römischen Kaiser. Erstmals im Rahmen der Nibelungen Weihnacht steht in diesem Jahr ein Riesenrad der Firma Göbel aus Worms auf dem Marktplatz, das noch kurzfristig vor Beginn des Weihnachtsmarktes organisiert werden konnte. Das Riesenrad ist vom 22. November bis 23. Dezember geöffnet, wobei die Stadtverwaltung auch eine Option auf eine Verlängerung hat. Der Wochenmarkt wird davon nicht beeinträchtig und findet weiterhin wie gewohnt statt. Die Öffnungszeiten des Riesenrads sind analog zu den Kernöffnungszeiten des Wormser Weihnachtsmarkts, die stets zwischen 11 und 20 Uhr liegen.

Die Verkostung des Glühweins oder anderer alkoholischer Getränke findet in einem abgesperrten Bereich vor dem Verkaufsstand statt, der unter einer 2G-Einlasskontrolle steht. Zudem gilt über die Laufzeit des Weihnachtsmarkts eine Maskenpflicht in der gesamten Wormser Innenstadt, die vom 22. November bis 23. Dezember gilt. Alle weiteren Informationen zu den geltenden Corona-Regeln während der Nibelungen Weihnacht gibt es unter www.worms.de.

Traditioneller Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das gemeinschaftliche Singen und Lauschen der Klänge beim weihnachtlichen Turmblasen, das für den 19. Dezember um 18 Uhr zwischen Dom und Magnuskirche geplant ist. Das Turmblasen sowie das gesamte Rahmenprogramm stehen jedoch unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklung. Die Veranstalter hoffen auf die Mitwirkung und das Verständnis aller Besucherinnen und Besucher. Eine aktuelle Übersicht der Wechselbudenbetreiber und des Bühnenprogramms zur Weihnachtszeit gibt es unter www.nibelungen-weihnacht.de

Die Partner der Veranstaltung

Der Wormser Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung der Stadt Worms, Bereich 3 Sicherheit und Ordnung. Das Rahmenprogramm koordiniert die Kultur und Veranstaltungs GmbH mit freundlicher Unterstützung des Schaustellerverbandes Worms-Wonnegau e. V. „Nibelungen Weihnacht“ wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: EWR AG, Modehaus Jost GmbH, Sparkasse Worms-Alzey-Ried, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.