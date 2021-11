Mannheim – Bundesvorlesetag in der Neckarschule: Herzlicher Empfang für die neue Bundestagsabgeordnete Cademartori

Mannheim / Metropolregion Rhin-Neckar(pm Isabel Cademartori, MdB SPD)-Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages, einer seit 2004 bestehenden gemeinsamen Initiative verschiedener Stiftungen, besuchte die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori die Neckarschule. Dort las Cademartori den Schülerinnen und Schülern der Klasse 2A aus dem Buch „Die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne“ des dänischen Autors Jakob Martin Strid vor. Einer Geschichte über Abenteuer und Freundschaft. „Freundschaften sind für uns alle heute wichtiger denn je. Und für die Kleinen gerade vor dem Hintergrund der vergangen, durch Lockdown und Schulschließungen geprägten Zeit, ganz besonders“, so die neugewählte Abgeordnete. Nach der Vorleserunde lies Cademartori die Kinder zu Wort kommen: Was wollt ihr am liebsten an der Stadt verändern, lautete die Frage. Hier waren sich alle Schülerinnen und Schüler schnell einig: „Am liebsten wollen wir wieder ohne Maske in die Schule.“ „Für meinen ersten Vorlesetag als Bundestagsabgeordnete habe ich mich bewusst für eine Brennpunktschule entschieden. Die Lehrkräfte und die Schulleitung leisten hier unter besonders schwierigen Bedingungen tolle Arbeit, die ich mit meinem Besuch ausdrücklich wertschätzen möchte. Auch heute wurde deutlich, dass die Kinder eine sehr unterschiedliche Affinität zum Lesen haben. Daher ist es besonders wichtig attraktive öffentliche Angebote zur Leseförderung weiter auszubauen“, so Cademartori weiter. In einem anschließenden Gespräch mit der Schulleitung wurden sowohl die besonderen Herausforderungen der Neckarstadt-West adressiert als auch die positiven Entwicklungen des Stadtteils gewürdigt. Auf den neu entstehenden angrenzenden Spielplatz auf dem Neumarkt beispielsweise blicken die Kinder mit Spannung und großem Respekt angesichts der Höhe des neuen Rutschturms.

